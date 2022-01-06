Son dakika haberi | İYİ Partili Usta'dan 'Kazakistan' açıklaması: Çözüm sokak değil

İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın acilen Kazakistan'da toplantı yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çözüm sokak değil, demokratik şekilde sandıktır" dedi.

İYİ Partili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların işletme hakkı devir sürelerinin uzatılmasını düzenleyen maddesine yönelik eleştirilerde bulundu. Devlete ait 18 limanın daha önce değişik tarihlerde özelleştirildiğini söyleyen Usta, "Özel sektör bu limanları işletiyor. Bu limanların önemli kısmının işletme sürelerinin bitmesine çok uzun süre var. En yakın olanın dahi işletme süresi 2027'de bitiyor. Buna rağmen, AK Parti Grubu ve hükümet, nedenini anlayamadığımız şekilde işletme süresi 5 yıl sonra bitecek olan limanın dahi işletme süresini tekrar uzatmak istiyor. Biz, 'Niye bunu yapıyorsunuz, niye buna ihtiyaç var, niye acele ediyorsunuz?' şeklindeki sorularımıza cevap alamıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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