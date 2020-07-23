Son dakika haberi: İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi Son dakika habere göre İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 günlük karantinada olduğunu bu nedenle Ayasofya Camisi'nin açılış programına katılamayacağını bildirdi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 günlük karantinada olduğunu bu nedenle Ayasofya Camisi'nin açılış programına katılamayacağını bildirdi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Ayasofya Camisi'nin yarın ibadete açılacak olmasından dolayı gündem değerlendirme toplantısını İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirdiklerini belirterek, kararın memlekete ve millete hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, Ayasofya Camisi'nin açılış programına davet ettiğini anlatan Ağıralioğlu, "Genel Başkanımız yakın koruma ekibinden bir koruma görevlisi pozitif çıktığı için kendisini karantinaya aldı. Davete o vesileyle icabet edemeyecek. Partimizi ve genel başkanımızı temsilen ben, Grup Başkanımız Orhan Çakırlar ve Genel Başkan Yardımcımız İsmail Tatlıoğlu, yarınki merasime katılacağız." dedi.

Kadına şiddet

Ağıralioğlu, kadına şiddetle alakalı her geçen gün insanlığın sarsıldığı dehşetli vakalarla karşılaşıldığını dile getirdi.

Şiddetin sonuçları üzerinden değil, sebepleri üzerinden konuşmak ve bu şiddet olaylarının sadece birtakım yasalarla ilgili değil, bir eğitim meselesi olduğunu kabul etmek gerektiğine vurgu yapan Ağıralioğlu, "Bunun bir eğitim meselesi olduğunu unutmamak, devletin bunun partiler üstü sorumluluğunu taşırken, sivil toplum dahil gösterilecek her adımı parti olarak destekleyeceğimizi ifade ederek düzenlemelerin sadece beylik laflarla geçiştirilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Her vaka yaşandığında 'Hesabı sorulacak' gibi beylik lafların arkasından artık devleti çekip, sorumluluğu ciddi kurumsal birtakım yaptırımlarla bu işi kayıt altına almak zorundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'ndaki değerlendirmelerine değinen Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2 yılını anlatırken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin performansından bahisle hangi kalemlerde harcama yapılıp, hangi eserlerin vücut bulduğundan bahsederek sistemin ne kadar iyi olduğunu anlattı. Arada muhasebe cümlelerine de şahit olduk. İktidar sebepleri konuştu biz sonuçları konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık karnesi berbat. 2 yıllık karne yatırımlarla kapatılamaz açıklar vermiştir. Biz yatırımlar niye yapıldı diye kızmıyoruz. Yatırımlar niçin pahalı yapılıyor diye kızıyoruz."

"Muayene istasyonlarıyla ilgili şikayetler almaya başladık"

Muayene istasyonlarıyla ilgili şikayetler almaya başladıklarını da belirten Ağıralioğlu, "Tamirat yok, bakım yok, 10 dakikalık bir sembolik organizasyona 400-500 liralık bir rakam almak, ekonominin zorlaştığı bu zamanda vatandaşı haraca bağlamaktır. Bu mevzuda düzenleme yapılmasını acilen talep ediyoruz." diye konuştu.

"Vatanımıza milletimize parmak sallayacak herkesin parmağını kırarız"

Cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir gazetede yer alan röportajında, İYİ Parti ile ilgili ifadelerinin sorulduğu Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bizim hassasiyetlerimiz şöyle. Biz neye vebalı muamelesi yapıyoruz? Teröre. Kardeşliğimize olan cinnete. Biz bu toprakları çok ağır bedeller ödeyerek elimizde tuttuk. Dünyanın en pahalı topraklarıdır. Dolayısıyla HDP sözcülerinin kastettikleri şey şu ise devleti ne zorluklarla kurduğumuzu bildiğimiz için, vatanımızı ne pahalı bedeller ödeyerek vatanlaştırdığımızı unutmadığımız için vatanımıza, milletimize, kardeşliğimize parmak sallayacak herkesin parmağını kırarız. Değil ki PKK, arkasında bütün dünya yığılsa gelse Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, beraberliğine, huzuruna kasteden herkesin, parmak sallıyorsa parmağını, baş kaldırıyorsa başını ezmesini biliriz."

Kaynak: AA