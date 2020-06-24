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Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için...

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" dedi.

24.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:39

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Meclis'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, baroların Ankara'da yürüyüş yapmak istediklerini belirterek, "Yargının 3 ayağından biri savunmadır, yani avukatlardır. İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor. Dün, bu düzenlemeye karşı, demokratik bir şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz, saatlerce güneşin altında, gece de, sağanak yağmurun altında bekletildiler, itilip kakıldılar. Güneşten ve yağmurdan korunmaları için gönderdiğimiz, tentelerin bile kurulmasına müsaade edilmedi. İlin valisi çıkıp, çaresizlikle İçişleri Bakanlığı'nı işaret ederek, 250 metre yürümelerine izin veremediğini ifade etti. Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Akşener, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2019'da, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında, en yüksek genç işsizliğine sahip ekonomilerden biri oldu. AB ortalamasının yüzde 14,3, OECD ortalamasının yüzde 11,2, Güney Kore'nin yüzde 10,4, Meksika'nın yüzde 7,2 oranına sahip olduğu bir dönemde, yüzde 25'in üzerinde bir genç işsizlik oranı, artık kaybedecek vaktimizin olmadığını apaçık gösteriyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerimizde genç işsizlik oranları oldukça yüksek. Şaşırtıcı şekilde, Ankara ve İzmir için de durum farklı değil. 2019'da İç Ege Bölgesinde, 2014'e kıyasla, genç işsizlik oranı, iki kattan fazla artmış. Daha vahim bir durum ise, üniversite mezunu gençlerimizin işsizlik oranında ortaya çıkıyor. 15-24 yaş aralığındaki gençlerimizin, 1,2 milyonu üniversite mezunu. Bunların üçte biri, yani 400 bin geçimiz, iş aramayı bırakmış, işgücüne katılmıyor. Geri kalan 800 bin gencimizin ise, 259 bini işsiz. Yani 15-24 yaş arasındaki gençlerimizin yarıdan fazlası işsiz. Sayın Erdoğan'ın 'her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok' diyerek, itiraf ettiği başarısızlıklarının sonuçlarını, böylece hep birlikte yaşıyoruz."

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için...

Kaynak: İHA

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