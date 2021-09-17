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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski THY Yönetim Kurulu Üyesi Kuday'ın cenazesine katıldı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Hava Yollarının (THY) hayatını kaybeden eski Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Lütfi Kuday için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Hava Yollarının (THY) hayatını kaybeden eski Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Lütfi Kuday için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki cenaze törenine katılan Akşener, Kuday'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski THY Yönetim Kurulu Üyesi Kuday'ın cenazesine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski THY Yönetim Kurulu Üyesi Kuday'ın cenazesine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski THY Yönetim Kurulu Üyesi Kuday'ın cenazesine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski THY Yönetim Kurulu Üyesi Kuday'ın cenazesine katıldı
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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Haber: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski THY Yönetim Kurulu Üyesi Kuday'ın cenazesine katıldı - Haberler
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