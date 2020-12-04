Son dakika haberi... Ivanka Trump ifade verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Ivanka Trump ifade verdi

04.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:25
Son dakika haberi... Ivanka Trump ifade verdi

Son dakika dünya haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, babasının 2017'deki yemin töreni için toplanan paranın kötüye kullanımına dair dava kapsamında Washington DC Başsavcılık müfettişlerine ifade verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, babasının 2017'deki yemin töreni için toplanan paranın kötüye kullanımına dair dava kapsamında Washington DC Başsavcılık müfettişlerine ifade verdi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Ocak ayında Washington DC Başsavcılık Ofisi, kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından toplanan 1 milyon dolardan fazla parayı 2017'deki yemin töreni için Washington'daki Trump otelinde etkinlik alanı kullanımı için 'ağır şekilde fazla ödeme yaparak' kötüye kullandıkları iddiasıyla Trump Organizasyonu ve Başkanlık Yemin Töreni Komitesi'ne karşı dava açtı. Trump'ın kızı Ivanka Trump, dava kapsamında Washington DC Başsavcılık müfettişlerine ifade verdi. Dava kapsamında tanık ifadelerinin son birkaç haftadır alındığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, gereksiz harcamaları nedeniyle sorgulandı
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, gereksiz harcamaları nedeniyle sorgulandı
Trump, Beyaz Saray'ı terk edeceğinin sinyalini ilk defa verdi
Trump, Beyaz Saray'ı terk edeceğinin sinyalini ilk defa verdi
Trump : Seçiciler Kurulu Biden'a oy verirse Beyaz Saray'dan ayrılacağım
Trump : Seçiciler Kurulu Biden'a oy verirse Beyaz Saray'dan ayrılacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kenan Işık Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Mbaye Diagne Gökhan Gönül Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Ivanka Trump ifade verdi - Washington
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 08:24:57. #1.14#
title