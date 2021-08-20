Son dakika haberi... İTÜ, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel afetine ilişkin değerlendirme raporu hazırladı Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afetine ilişkin değerlendirme raporunu açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afetine ilişkin değerlendirme raporunu açıkladı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Deniz, Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, Prof. Dr. Azime Tezer ve Doç. Dr. İsmail Dabanlı tarafından hazırlanan raporda, Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel ve taşkın afeti sonucunda bölgede meydana gelen can ve mal kayıplarının ana nedenleri, yağış kayıtları ve yerinde gözlemler sonucunda yapılan tespitler değerlendirildi.

Konvektif yapıda derinleşmiş bir meteorolojik sistemin, aşırı yağışların bölgede gerçekleşmesi sonucunu doğurduğu aktarılan raporda, afetin oluşumunu doğrudan iklim değişikliğine bağlamanın yanılgıya yol açacağı, iklim değişikliğinden önce doğru yerleşim planlamasının gündemde tutulması gerektiği belirtildi.

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

"Topoğrafyanın dik yamaçlardan oluşması, eğimin yüksek olması, suya doygun zeminin ikinci gün yağışların neredeyse tamamını yüzeysel akışa geçirmiş olması afetin boyutunu artırmıştır. Meskun bölgede ıslah edilmiş dere yatağı üzerine inşa edilmiş köprülerin ayakları, enkesiti daraltılmış selle birlikte gelen rüsubatın ve tomrukların enkesiti tıkamasıyla dere kabararak meskun bölgelere defalarca taşmasına neden olmuştur. Sağ ve sol sahil kagir duvarlarının kısmen veya tamamen yıkılması sonucu, yıkılan binaların temellerinin altlarının oyulmasının kolaylaştığı tespit edilmiştir. Sediment üzerine inşa edilen binalardan radye temelli ve perde duvarlı binanın sağlam olarak ayakta kaldığı, tekil veya mütemadi temeller üzerine yapıldığı düşünülen ve temellerinin altında oyulma görülen binaların ya kısmen ya da tamamen hasar gördüğü tespit edilmiştir. Uydu fotoğraflarından anlaşıldığı üzere Ezine Çayı üst havzasından aşırı yağışlar sonucu çok büyük debide ve hızda sel geldiği, önüne kattığı tomrukları ve rüsubatı taşkın sonrası dere yatağına ve şehir merkezine bıraktığı halde kıyı çizgisini değiştirecek şekilde denizde delta oluşturduğu tespit edilmiştir." ???????

Raporun, İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM) görüntüleriyle de desteklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu