Son dakika haberi... İTO Başkanı Avdagiç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü Açıklaması
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Son dakika haberi... İTO Başkanı Avdagiç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü Açıklaması

Son dakika haberi... İTO Başkanı Avdagiç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu bildirdi.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararına ilişkin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın, salgın döneminde İTO başta olmak üzere iş dünyasının "kısa çalışma ödeneği devam etsin" çağrısına kulak verdiğini belirten Avdagiç, "Salgınla mücadelede önemli bir siper kazandık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İTO Başkanı Avdagiç, mart ayındaki açıklamasında, kısa çalışma ödeneğinin uzatılması çağrısında bulunarak, "Fesih yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinden oluşan üçlü mekanizma, ekonomimiz üzerinde adeta bir siper oluşturdu. Kısa çalışma ödeneğinin devreden çıkması bu siperi zayıflatır, bir kanadını eksik bırakır. Bu yüzden kısa çalışma ödeneğini uzatmaya ihtiyacımız bulunuyor. Ayrıca iş dünyamızdan ve üyelerimizden uzatılması yönünde büyük bir talep var." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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