Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi
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Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi

Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Kalfaköy yolu Topyatağı Varyantı üzerinde bulunan kuşbakışı alanında meydana geldi. Ediniline bilgiye göre kuşbakışı alanından pınarbaşı mevkiine inen merdivenlerin bulunduğu alandaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların hızla tutuşması sebebiyle yangın büyümeye başlarken, yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin anında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. - AYDIN

Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi
Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi
Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi
Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi
Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi
Son dakika haberi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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