Son dakika haberi... İtfaiyeden gerçeği aratmayan tatbikat
Son dakika haberi... Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.
26.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:04
Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.
İtfaiye müdürlüğünün ön kısmında ekipler tarafından "Yüksek Açı Eğitim" programı çerçevesinde yangın söndürme, merdivenli itfaiye aracı ile kurtarma, ilk yardım ve trafik kazalarına müdahale kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.
Rutin olarak gerçekleştirilen ve gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler bilgilerini tazeliyor ve formda kalıyor.
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Kaynak: AA