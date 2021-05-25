İtfaiyeci dumandan etkilenen danaya suni teneffüs yaptı

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen dana, suni teneffüse rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen dana, suni teneffüse rağmen kurtarılamadı.

Orta Mahalle'de Hüseyin Akdoğdu'ya ait ahır, atölye ve samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangında dumandan etkilenen danayı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye çavuşu Mustafa Aktuz, dumandan zehirlenen danayı hayata döndürebilmek için suni teneffüs yaptı.

Oksijen tüpü ile kalp masajı yapılan dana kurtarılamadı.

Ahır, atölye ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangında, bir büyükbaş hayvan ile danası telef oldu.

Danaya suni teneffüs yapan itfaiye çavuşu Mustafa Aktuz, "Dana ve annesi zincirle bağlı oldukları için kurtulamamış. Zehirlenmişlerdi. İnek ahırda ölmüş, dananın kalp atışları vardı. Ama kurtaramadık. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu