Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat
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Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat

Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Boğulmak üzere olan genç kurtarıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 'Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma' ekipleri Melen Çayında nefes kesen eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. 30 kişilik ekip, eğitim tatbikatı senaryosu gereği aldıkları ihbarın ardından itfaiye binasından çıkış yaparak, Melen Çayına ulaştı. Senaryo gereği Melen'e giren iki kişiden birini boğulmadan kurtaran ekipler vakayı sağlık ekibine teslim etti.

Ekipler, daha sonra suya bırakılan cansız mankenin bulunması için çalışma başlattı. Büyük bir alanda balık adamlar su altında arama yaptı ve cansız mankene ulaştı. Bot yardımı ile taşınan cansız manken arama kurtarma aracının vinci ile köprünün üzerine çıkarıldı. - DÜZCE

Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat
Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat
Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat
Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat
Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat
Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat
Son dakika haberi... İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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