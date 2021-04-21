Son dakika haberi... İTFAİYE EVİ KÜL OLMAKTAN KURTARDI

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Nursel Çetin'e ait evde çıkan yangında alevler yükseldi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Nursel Çetin'e ait evde çıkan yangında alevler yükseldi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, bina hasar gördü.

Öğle saatlerinde, Sapanca Göl Mahallesi Yıldız Sokak'ta Nursel Çetin'e ait 2 katlı evin alt katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan Nursel Çetin dışarı çıktı. Alt katın bir odasını saran alevler binanın çatısına doğru yükseldi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ev hasar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapıldı. Evinin yanışını üzüntüyle izleyen Nursel Çetin, Kuran okuduğunu ve yangını fark etmesiyle dışarıya çıktığını belirtti. Nursel Çetin komşuları tarafında teselli edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı