Son dakika haber... İtfaiye ekibi, dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı
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Son dakika haber... İtfaiye ekibi, dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı

07.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:30
Son dakika haber... İtfaiye ekibi, dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı.

Cami Mahallesi 1181 Sokak'taki evde kimse bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evin içinde dumandan etkilenen tavşanı gören ekipler, hayvana bir süre kalp masajı yaptı. Ekiplerin müdahalesine rağmen tavşan ile bir kuş öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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