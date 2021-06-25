Son dakika haberi... İtalya ve İspanya Dışişleri Bakanları birlikte Filistin ve İsrail'e gidecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... İtalya ve İspanya Dışişleri Bakanları birlikte Filistin ve İsrail'e gidecek

Son dakika haberi... İtalya ve İspanya Dışişleri Bakanları birlikte Filistin ve İsrail'e gidecek
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzales Laya ile beraber temmuz sonunda Filistin ve İsrail'e gideceğini bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzales Laya ile beraber temmuz sonunda Filistin ve İsrail'e gideceğini bildirdi.

Di Maio, İsrail ve Filistin meselesine ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda konuştu.

İspanya ile beraber bir girişimin söz konusu olduğunu belirten bakan Di Maio, "Temmuz sonunda, ağustosun ilk günlerinde İspanyol bakan Arancha Gonzales Laya ile beraber önce yeni İsrail Hükümeti'ne ardından Filistin topraklarına gideceğim." ifadesini kullandı.

Di Maio, ziyaretlerinin, tarafları barış süreci müzakerelerine geri getirmek ve AB, ABD, Birleşmiş Milletler ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün rolünü canlandırma amacı taşıdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Son dakika haberi | Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti
Libya Dışişleri Bakanı Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.
Libya Dışişleri Bakanı Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Merve Dizdar Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... İtalya ve İspanya Dışişleri Bakanları birlikte Filistin ve İsrail'e gidecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 17:29:28. #1.14#

title