Son dakika haberi... İtalya ve İspanya Dışişleri Bakanları birlikte Filistin ve İsrail'e gidecek

Bir son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzales Laya ile beraber temmuz sonunda Filistin ve İsrail'e gideceğini bildirdi.