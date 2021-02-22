Son dakika haberi: İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin...
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Son dakika haberi: İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin...

22.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:18
Son dakika haberi: İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin...

Son dakika haber: İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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