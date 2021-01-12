Son dakika haberi | İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik ile görüştü
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Son dakika haberi | İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik ile görüştü

12.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:58
Son dakika haberi | İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik ile görüştü

Bir son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Roma'da görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Roma'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio ve Muaytik'in, Libya'daki son gelişmelere, bu ülkenin geleceğine ve ikili ilişkilere dair derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede Di Maio'nun, İtalya'nın Aralık 2021'de seçimlerin düzenlenmesi perspektifinde özellikle Libya Siyasi Diyalog Forumu'na ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arası diyaloğa tam desteğini teyit ettiği vurgulanan açıklamada, ayrıca ülkenin kurumlarını birleştirmek amacıyla dahil olan aktörlerin yapıcı ve kapsayıcı yaklaşımla siyasi diyaloğu hızlandırma gereksinimine dikkati çektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yeni bir BM Libya Özel Temsilcisinin atanmasının aciliyetine vurgu yapılırken, Bakan Di Maio, Sirte-Misrata sahil yolunun yeniden açılması ve tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin geri çekilmesinden başlamak üzere 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin kararına uygun olarak ateşkesin tereddütsüz uygulanmasını yineledi. Bakan, İtalya'nın Libya'da her türlü dış müdahaleye kararlı şekilde karşı olduğunun altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libya finans kurumlarının yeniden birleşme sürecinin devam etmesi umudunu dile getiren Di Maio'nun, 2017'deki ikili mutabakatın revizyonuyla ekonomi, göç, güvenlik konularında ikili iş birliğinin geliştirilmesine olan ilgisini de teyit ettiği aktarıldı.

Muaytik, ayrıca İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve dün de Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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