Son dakika haberi: İtalya'da teleferik kabini düştü: 13 ölü
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Son dakika haberi: İtalya'da teleferik kabini düştü: 13 ölü

Son dakika haberi: İtalya'da teleferik kabini düştü: 13 ölü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Biriminden yapılan güncellemeye göre, ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattında kabin yere çakıldı.

Kabinde bulunan en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Olayda ağır yaralanan 2 kişinin de helikopterlerle Torino'daki hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştüğü kaydedildi.

Başbakanlıktan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi'nin Altyapı Bakanı Enrico Giovannini ve Sivil Savunma yetkilileriyle kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, Başbakan Draghi'nin, "Stresa-Mottarone teleferiğindeki trajik kaza haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurbanların yakınlarına tüm hükümetin taziyelerini belirtirim. Düşüncelerim ağır yaralanan çocuklarla ve aileleriyle." ifadelerinin yer aldığı mesajına da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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