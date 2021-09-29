Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 63 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 63 kişi hayatını kaybetti

AA / Barış Seçkin - Haberler | Sağlık
Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 63 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bin 870'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bin 870'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 295 bin 452 testte 3 bin 212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 668 bin 261'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 95 bin 979'a geriledi.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 63 artarak 130 bin 870'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 6 bin 42 artışla 4 milyon 441 bin 412'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 84 milyon 500 bin 24 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 355 bin 56 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 66 bin 212 kişiye ek doz aşı yapıldı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 63 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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