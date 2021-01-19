Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 603 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 603 kişi hayatını kaybetti

19.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:46
Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 603 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 603 artarak 83 bin 157 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 603 artarak 83 bin 157 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 497 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dünden bugün yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu. Böylece ülkede salgının etkisini gösterdiği Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 535 bin 524'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 487'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 603 artışla 83 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 21 bin 428 artışla 1 milyon 781 bin 917'ye çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar aşılananların sayısı 1 milyon 197 bin 913 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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