Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 827 ölüm
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Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 827 ölüm

27.11.2020 21:02 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:02
Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 827 ölüm

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da son 24 saatte 28 bin 352 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 827 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 352 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 827 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 217'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 352 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 827 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 217'ye, toplam can kaybı ise 53 bin 677'ye ulaştı. Ülkede toplamda 696 bin 647 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 787 bin 893 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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