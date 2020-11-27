Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 827 ölüm

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da son 24 saatte 28 bin 352 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 827 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 352 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 827 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 217'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 352 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 827 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 217'ye, toplam can kaybı ise 53 bin 677'ye ulaştı. Ülkede toplamda 696 bin 647 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 787 bin 893 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı