Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 528 ölüm

Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 13 bin 720 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 528 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 720 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 528 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 742 bin 557'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 720 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 528 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 742 bin 557'ye, toplam can kaybı ise 60 bin 606'ya ulaştı. Ülkede toplamda 933 bin 132 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 748 bin 819 da aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı