İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 548 can kaybı
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 548 can kaybı

23.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:51
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 548 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 548 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 548 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 548 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639 toplam can kaybı ise 121 bin 305 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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