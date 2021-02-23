İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 548 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 548 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 548 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 548 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639 toplam can kaybı ise 121 bin 305 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı