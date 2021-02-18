Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 347 can kaybı
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Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 347 can kaybı

18.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:59
Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 347 can kaybı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 347 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

 İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 347 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 765 bin 412'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 762 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 347 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 765 bin 412'ye, toplam can kaybı ise 94 bin 887'ye ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 286 bin 24 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 384 bin 501 de aktif vaka olduğu bildirildi.


- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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