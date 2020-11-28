Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm

28.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:15
Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm

Bir son dakika haberine göre İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 686 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 54 bin 363'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 686 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 54 bin 363'e yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 225 bin 940 testte 26 bin 323 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 686 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 564 bin 532'ye, toplam can kaybının 54 bin 363'e ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 789 bin 308'e yükseldi.

Bakanlık, son 24 saatte 24 bin 241 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarırken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının son 24 saatte 20 kişi azalarak, 3 bin 762'ye gerilediğini açıkladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı

5 bölgede kısıtlamalar hafifletildi

İtalya'da 5 Kasım'da yürürlüğe giren bölgesel Covid-19 kısıtlamaları, salgın verilerinin haftalık olarak değerlendirilmesinin ardından 5 bölgede hafifletildi. Salgının en kritik olduğu kırmızı bölgeler arasında yer alan Lombardiya, Piemonte ve Kalabriya'nın kırmızı seviyeden bir alt seviye olan turuncu seviyeye çekildi. Kırmızı bölgelerde tam gün, turuncu bölgelerde ise gece 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Daha önce turuncu bölge olarak belirlenen Liguria ve Sicilya Adası ise kısıtlamaların en düşük seviye olan sarı seviyeye çekildi. - ROMA

Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: - İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 699 kişi öldü
Son dakika haber: - İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 699 kişi öldü
İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 827 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 827 ölüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hande Erçel Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Orhun Ene Erol Bulut Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 20:25:39. #1.14#
title