Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte 35 bin 98 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte 35 bin 98 yeni koronavirüs vakası

10.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:35
Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte 35 bin 98 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberler: İtalya'da son 24 saatte 35 bin 98 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 35 bin 98 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 995 bin 463'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 35 bin 98 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 580 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 995 bin 463'e, toplam can kaybı ise 42 bin 330'a ulaştı. Ülkede 363 bin 23 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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