Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 yeni koronavirüs vakası

28.10.2020 19:12 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:16
Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 589 bin 766'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 205 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 589 bin 766'ya, toplam can kaybı ise 37 bin 905'e ulaştı. Ülkede 275 bin 404 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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