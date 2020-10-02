Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte 2 bin 499 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte 2 bin 499 yeni koronavirüs vakası

02.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:07
Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte 2 bin 499 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 2 bin 499 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 499 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 319 bin 908'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 499 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 23 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 319 bin 908'e, toplam can kaybı ise 35 bin 941'e ulaştı. Ülkede 229 bin 970 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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