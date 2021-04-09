Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte 18 bin 938 Kovid-19 vakası kaydedildi

Son dakika haberleri... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 718 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 113 bin 579'a ulaştıSağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 362 bin 973 testte 18 bin 938 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 718 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 113 bin 579'a ulaştı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 362 bin 973 testte 18 bin 938 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 3 milyon 736 bin 526'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 536 bin 361'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 603'e geriledi.

Bakanlık tarafından bugünkü ölü sayısı 718 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Direktörü Gianni Rezza, son 24 saatte aslında hayatını kaybedenlerin sayısının 460 olduğunu ancak Sicilya'da daha önce kaydedilmeyen 258 ölümün bugün işlenmesiyle sayının 718'e çıktığını belirtti. Böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 718 kişinin eklenmesiyle 113 bin 579'a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 artışla 3 milyon 86 bin 586'ya çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 12 milyon 365 bin 748 oldu. Aşılananların 3 milyon 780 bin 696'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) haftalık salgın değerlendirme raporunda, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının 0,98'den 0,92'ye gerilediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin