Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberine göre İtalya'da son 24 saatte 1370 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakası
08.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:51

İtalya'da son 24 saatte 1370 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 280 bin 153'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 10 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 280 bin 153'e, toplam can kaybı ise 35 bin 563'e ulaştı. Ülkede 210 bin 801 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

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