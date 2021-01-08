İtalya'da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalya'da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu

08.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:47
İtalya'da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu

İtalya'nın Napoli kenti doğusundaki koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında bu sabah büyük bir çökme meydana geldi.

İtalya'nın Napoli kenti doğusundaki koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında bu sabah büyük bir çökme meydana geldi. Çökme sırasında park halindeki bazı arabaların açılan çukura düştüğü ifade edilirken, olay sırasında ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi. Yetkililer, çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte ve 50 metre genişlikte olduğunu belirtti. 

Napoli kenti doğusunda koronavirüs hastalarının tedavisi için kullanılan Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında sabah erken saatlerde büyük bir patlama sesiyle birlikte çökme meydana geldi. Otoparkta park halindeki bazı araçların devasa çukura düştüğü, ölüm ve yaralanma meydana gelmediği belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis, otoparkın altında bulunan gaz borularının patlamış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Patlama sonrası hastanede elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği belirtilirken, çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde olduğu açıklandı.


İtalya'da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Erçel Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Ömer Bayram Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 13:47:43. #1.15#
title