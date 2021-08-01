Son dakika haberi... İtalya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi... İtalya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İtalyan itfaiyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, bugün itibarıyla ülke genelinde 299 yangının devam ettiği, bunlara havadan ve karadan 600'den fazla müdahalede bulunulduğu bildirildi.

İtalyan itfaiyesinin hafta ortasından bu yana yangınların sürdüğü Sicilya'nın özellikle Messina kenti ve civarındaki Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore beldelerinde yangınlarla mücadelesinin aralıksız sürdüğü kaydedilen paylaşımlarda, Aidone beldesindeki yangınlara da Canadair model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale edildiği aktarıldı.

Yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında gelen Sicilya adası için Başbakan Mario Draghi, sivil savunma imkanlarının seferber edilmesine yönelik bir kararname imzaladı. Adaya, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi.

Pescara kentinin sahil şeridinde büyük yangın çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.

Sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp yayılan alevlerin bölgedeki bazı tesisleri etkilediği, evleri tehdit ettiği ve palmiye ağaçlarının yanmasına yol açtığı aktarıldı.

Sahil şeridindeki yangın sebebiyle insanların da plajdan kaçtığı belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de Pescara'da "dramatik sahnelerin yaşandığı" ifade edilirken, şu ana kadar alevlerden etkilenen 5 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Son dakika haberi... İtalya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi... İtalya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi... İtalya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi... İtalya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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