Son dakika haberi! İtalya'da mafyadan, uyuşturucu satıcılarını korkuttuğu için ambulanslara siren açmama emri
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Son dakika haberi! İtalya'da mafyadan, uyuşturucu satıcılarını korkuttuğu için ambulanslara siren açmama emri

03.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:45
Son dakika haberi! İtalya'da mafyadan, uyuşturucu satıcılarını korkuttuğu için ambulanslara siren açmama emri

Son dakika haberleri... İtalya'nın Napoli kentinde mafya, ambulans ekiplerine uyuşturucu satıcılarını korkuttuğu için sirenlerini ve yanıp sönen ışıkları kullanmayı bırakmalarını emretti.

İtalya'nın Napoli kentinde mafya, ambulans ekiplerine uyuşturucu satıcılarını korkuttuğu için sirenlerini ve yanıp sönen ışıkları kullanmayı bırakmalarını emretti. Ambulans ekipleri, söz konusu tehdit üzerine polisten koruma talep etti.

İtalya'nın Napoli kentinde mafyadan ambulans ekiplerine ilginç bir 'emir' geldi. Mafya, ambulans ekiplerine uyuşturucu satıcılarını korkuttuğu için sirenlerini ve yanıp sönen ışıkları kullanmayı bırakmalarını iletti. İtalya medyası, geçen Cumartesi iki mafya üyesinin bir ambulansı durdurduğunu ve sirenleri kapatmasını, eğer kapatmazsa sürücüyü öldüreceklerini söylediğini duyurdu. Uyuşturucu satıcılarının ambulans sirenlerini polis sireni sanarak korkup kaçtıkları ifade edildi.

AMBULANS EKİPLERİNDEN KORUMA TALEBİ

Napoli'de ambulans sürücülerinin mafyadan gelen söz konusu tehditler üzerine polisten koruma talep ettiği aktarıldı. Mafya üyeleri tarafından tehdit edilen ambulans sürücülerinden Manuel Ruggiero (42), yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Sanita ve Traiano da dahil olmak üzere diğer mahallelerde siren kullanmama emri aldık. Sirenleri sadece bölgeyi terk ettikten sonra açabiliyoruz. Cumartesi günü olaya karışan ambulans ekibi, kalp krizi geçiren bir hastayı kurtarmak için zamanında gelemediklerini iletti" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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