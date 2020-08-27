Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Son dakika gündem haberi: İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1411 vaka görüldü.

27.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:03

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1411 vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, yeni vakalardaki artış trendi bugün de sürdü. Son 24 saatte açıklanan rakam, ülkede 6 Mayıs'tan (1444) bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ülkede Kovid-19 bulaşan toplam kişi sayısı 263 bin 949'a ulaşırken son 24 saatte ölü sayısı 5 artarak, 35 bin 463'e çıktı.

İtalya'da halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı da 21 bin 932 olarak verildi.

İyileşen sayısı ise 225 artışla 206 bin 554 oldu.

Bu arada, ülkede Kovid-19 vakaları yükselişteyken, okulların açılmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor.

Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında okullarda, servislerde ve yemekhanelerde uyulması gereken önlemler konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Agostino Miozzo da parlamento eğitim komisyonunda, herkesin okulların açılmasına ilişkin risklerin farkında ve bununla beraber okulların açılması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Ülkenin güneyindeki Campania Bölgesi'ndeki bazı belediye başkanları okulların açılışının 24 Eylül'e ertelenmesini istedi.

İtalya'da okullarda 1 Eylül'den itibaren telafi derslerinin yapılacağı, 14 Eylül'de ise bütün okulların açılacağı duyurulmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Yaşam
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Magazin
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Dünya
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak
Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak
Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak
Aile Bakanlığı, 'tecavüz' hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabı için harekete geçti
Aile Bakanlığı, "tecavüz" hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabı için harekete geçti
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı
Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı
Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fatih Dönmez Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Onur Saylak Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Caner Erkin Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Ateş Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 20:03:29. #1.15#
title