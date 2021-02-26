Son dakika haberi: İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
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Son dakika haberi: İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

26.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:24
Son dakika haberi: İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

Son dakika haber: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 499 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 499 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 325 bin 404 testte 20 bin 499 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Günlük vaka sayısında hafta başında başlayan artış eğilimi bugün de sürdü.

Salgının başlamasından bu yana geçen bir yıllık sürede toplam vaka sayısı 2 milyon 888 bin 923'e ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 404 bin 664'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 194'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 253 artarak 97 bin 227'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 11 bin 714 artışla 2 milyon 387 bin 32'ye ulaştı. Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 998 bin 727 oldu. Aşılananların 1 milyon 370 bin 373'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Direktörü Gianni Rezza, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerinin okullarda yol açtığı vaka artışlarına değinerek "Okulların kapatılmasından bahsetmek her zaman acı verici. Ancak salgının çıktığı ve varyantların görüldüğü yerlerde bu acı verici kararların dikkate alınması gerektiği nettir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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