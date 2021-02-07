Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 270 kişi öldü
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Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 270 kişi öldü

07.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:18
Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 270 kişi öldü

Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 270 kişi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

İtalya'da son 24 saatte 270 kişi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 206 bin 789 testte 11 bin 641 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dün pozitif çıkanların sayısı 13 bin 442 idi.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 636 bin 738'e çıkarken aktif Kovid-19 hasta sayısı 427 bin 24'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak, 91 bin 273'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 380 artışla 2 milyon 118 bin 441'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 535 bin 295 oldu. Aşılananların 1 milyon 115 bin 22'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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