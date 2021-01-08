Son dakika haberi | İtalya'da "Kovid-19 aşılarının sağlık çalışanlarınca yakınlarına yapılması"na ilişkin inceleme başlatıldı

Son dakika gündem haberi... İtalya'da bir aşı merkezinde gün sonunda fazla gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, sağlık çalışanlarınca kendi yakınlarına yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

İtalya'da bir aşı merkezinde gün sonunda fazla gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, sağlık çalışanlarınca kendi yakınlarına yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, söz konusu hadise kuzeydeki Modena kentinde Baggiovara Hastanesindeki Kovid-19 aşısı için oluşturulan merkezde yaşandı.

Aşı merkezinde görevli bazı sağlık çalışanları, 5 Ocak salı günü fazla gelen ancak soğuk zincir dolabından çıkarıldığı için etkisini kaybedecek olan 11 doz aşının ziyan olmaması için evlerindeki yakınlarını arayıp, hastaneye çağırarak, bu kişilere aşı yaptı.

Olayın basına yansıması üzerine İtalyan jandarmasının sağlık hizmetlerinden sorumlu birimi NAS ekipleri, Baggiovara Hastanesinde görevi kötüye kullanmaktan aşılardan sorumlu sağlık çalışanlarına yönelik inceleme başlattı.

Modena'daki yerel sağlık makamı AUSL'dan yapılan açıklamada, konuya dair kamuoyundan özür dilenirken, sağlık çalışanlarının aşıların ziyan olmamasına yönelik iyi niyetli yaklaşımı olduğu savunuldu.

"Bu ahlaka aykırı"

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, Modena'daki olaya ilişkin "Bu ahlaka aykırı. Sağlığa karşı işlenmiş bir suç." ifadesini kullandı.

İtalya'da belirlenen ulusal aşı programına göre, aşılamada, sağlık çalışanlarına ve yaşlılara öncelik veriliyor.

Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliğinin son verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bugüne kadar 413 bin 121 kişi aşılandı. Aşılananların yüzde 85'ini de sağlık çalışanları oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin