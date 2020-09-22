Son dakika haberi | İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı

Son dakika haberleri: İtalya'nın Verona kentinde, karantina sırasında balkondan balkona aşk yaşayan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı.

Son dakika haberi | İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı
22.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:07
İtalya'nın Verona kentinde, karantina sırasında balkondan balkona aşk yaşayan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı.

İtalya'nın Verona kentinde Mart ayında karantina nedeniyle evlerine kapanan Romeo ve Juliet'i andıran aşkın temelini atan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulamasında balkon balkona aşk yaşayan çift sürpriz bir kararla evlenmek için geri sayıma başladı.

10 HAFTA BOYUNCA BALKONDA AŞK 

Evlerinin balkonunda 10 hafta boyunca aşklarını devam ettiren çift, Haziran ayında ilan edilen normalleşme sürecinde ilk kez biraraya geldi. Düğün töreniyle ilgili açıklamada bulunan çift, düğünü evlerinin terasında yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paola, "Kesinlikle evleniyoruz, tek yapmamız gereken düğün gününü belirlemek" dedi. 


- İtalya

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Meral Akşener Volkan Bozkır Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Sörloth Tamer Tuna Vedat Muriqi Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Ateş Adana Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı - Verona
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:25:42. #1.14#
title