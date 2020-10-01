Son dakika haberi! İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında OHAL'i uzatmayı planlıyor
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Son dakika haberi! İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında OHAL'i uzatmayı planlıyor

01.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:33
Son dakika haberi! İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında OHAL'i uzatmayı planlıyor

Son dakika haberine göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için halihazırda uygulamada olan olağanüstü hali (OHAL), 31 Ocak 2021'e uzatmayı düşündüklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için halihazırda uygulamada olan olağanüstü hali (OHAL), 31 Ocak 2021'e uzatmayı düşündüklerini söyledi.

Başbakan Conte, Caserta kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalyan basınında dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra çıkan OHAL'i uzatma hazırlığı haberlerini doğrulayarak, "OHAL'in 31 Ocak'a kadar uzatılmasını talep etmek için parlamentoya gideceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da OHAL'in uzatılmasını parlamentoda görüşeceklerini belirterek, 7-8 aylık dönem için dişlerini sıkmaları ve bir süre daha direnmeleri gerektiğini ifade etti.

Conte hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele edebilmek için ilk olarak 31 Ocak'ta 6 aylığına OHAL ilan etmiş, temmuz sonunda bunu 15 Ekim'e kadar uzatma kararı almıştı.

İtalya'da salgında son durum

Çin'den sonra Kovid-19 salgınından en ciddi şekilde etkilenen İtalya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 21 Şubat'tan bu yana 314 bin 861 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Şu ana kadar 35 bin 894 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 227 bin 704 oldu.

Ülkede halihazırda, 51 bin 263 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Avrupa'da son dönemde Kovid-19 salgınında günlük yeni vaka sayılarında ciddi artış gözlenirken, İtalya'da artış daha düşük seviyede seyrediyor.

Ülkede eylül ayında günlük ortalama vaka artışı 1316 civarında kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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