Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den "aşı üretimine ağırlık verilmeli" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den "aşı üretimine ağırlık verilmeli" çağrısı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den 'aşı üretimine ağırlık verilmeli' çağrısı

Son dakika haberler... İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından aşı ihracatlarını durdurarak değil, daha fazla aşı üreterek çıkabileceklerini söyledi.

AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı
AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından aşı ihracatlarını durdurarak değil, daha fazla aşı üreterek çıkabileceklerini söyledi.

Draghi ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgının ve aşılama çalışmalarının değerlendirildiği toplantı ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde aşı üreten ilaç firmalarının AB ülkelerine teslimatlarındaki gecikmelere dair yeni kararlar alındığını aktaran Draghi, "Önceden, bir aşının ihracatını yasaklamanın tek koşulu, üreticinin taahhütlerine uymamasıydı. Avrupa Komisyonu, dün bu kriteri 'orantılılık' ve 'mütekabiliyet' kelimelerini ekleyerek genişletti." dedi.

Başbakan Draghi, İtalya'nın Avrupa'da Kovid-19 aşılarının AB'den ihracatına kısıtlamalar getirilmesini gündeme getiren ilk ülke olduğuna işaret ederek, "İhracatın durdurulması AB ülkelerinin oybirliğiyle alındı. Ancak bu pandemiden aşı ihracatlarını durdurarak değil, aşı üretimiyle çıkabiliriz. Bu bize yeniden seyahat etme ve ilişkileri kurma güveni verecek." diye konuştu.

Aşı üreten firmalarla sözleşmeler konusunda Draghi, "Sözleşmelerin hukuki kısmını inceleme hakkımı saklı tutuyorum. Bu noktada Avrupa'nın koordinasyonunu aramaya ihtiyaç var ancak çözüm görünmeyen noktalarda başka yollar aramak gerekir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde AB ile İngiltere arasında aşı tedarikinde yaşanan tartışmalarla ilgili Draghi, "Aşı ihracatının durdurulması uygulaması, sözleşmelerine uymayan firmalara yönelik olmalı. Bunun bir ülkeye yönelik olması siyasi tansiyonu arttırabilir. Kesinlikle bu noktaya gelmemeliyiz, gelmeyeceğiz de." yorumunu yaptı.

Mario Draghi, Avusturya'dan gelen AB içinde aşı dağıtım kriterlerinin değişmesi talebine de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile beraber "Hayır" dediklerini söyledi.

Kırmızı bölgeler de dahil olmak üzere ortaokula kadar olan okullar açılacak

Ülkede bugün de olmak üzere son dönemde uzaktan eğitime yönelik protestoların arttığı hatırlatılan Draghi, okulların açılmasının hükümetin öncelikli hedefi olduğunu belirtti.

Paskalya Yortusu sonrasında kırmızı bölgeler de dahil olmak üzere ülke genelinde ilk dereceli okulların açılacağı sinyalini veren Draghi, "Bilimsel veriler, okulların virüsün sınırlı ölçüde yayıldığı noktalar olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Aşı olmak istemeyen sağlık çalışanlarına ilişkin düzenleme geliyor

Başbakan Draghi, hükümet olarak son haftalarda ortaya çıkan bazı sağlık çalışanlarının aşı olmayı reddetmesine de değinerek, "Hükümet, bu duruma müdahale etme niyetinde. Aşılanmamış sağlık çalışanlarının hastayla temaslı halde olması kesinlikle iyi bir şey değil. Bakan Cartabia bu konuda bir düzenleme hazırlıyor." diye konuştu.

Bakan Speranza da sağlık çalışanlarının çok az bir kısmının aşı olmayı reddettiğine dikkati çekerek, "Doktor ve hemşirelerin ezici çoğunluğu örnek teşkil edecek şekilde gönüllü olarak bu kampanyaya karşılık verdi." ifadesini kullandı.

Başbakan Draghi, kendisinin gelecek hafta aşı yaptırmak için randevu talep ettiğini ve AstraZeneca aşısından olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Ezgi Mola Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den "aşı üretimine ağırlık verilmeli" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 23:33:15. #1.15#
title