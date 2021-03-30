Son dakika haberi! İtalya, AB ülkelerinden gelecekler için yeni Kovid-19 tedbirleri uygulayacak
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Son dakika haberi! İtalya, AB ülkelerinden gelecekler için yeni Kovid-19 tedbirleri uygulayacak

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İtalya, AB ülkelerinden gelecekler için yeni Kovid-19 tedbirleri uygulayacak

Gelen son dakika haberine göre İtalya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerin, ülkeye girmeden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi, geldikten sonra 5 günlük karantinanın ardından da bir test daha yaptırmasını zorunlu hale getirdi.

İtalya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerin, ülkeye girmeden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi, geldikten sonra 5 günlük karantinanın ardından da bir test daha yaptırmasını zorunlu hale getirdi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği ülkelerinden gelişlerde, seyahatten (kalkıştan) önce bir test, varışta 5 günlük karantina ve bu karantinanın ardından ek bir test yapılmasını zorunlu kılan kararname imzaladım." ifadesini kullandı.

Speranza, 14 günlük karantinanın AB üyesi olmayan tüm ülkeler için devam edeceğini de belirtti.

İtalya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle 108 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon 544 bin 957 kişiye virüs bulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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