Son dakika haberi | İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş

22.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:19
Son dakika haberi | İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş

Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan, iş yeri sahipleri ve çalışanlar için örnek çalışmaya imza attı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan, iş yeri sahipleri ve çalışanlar için örnek çalışmaya imza attı.

İşletme Sahibi İbrahim Özyurt şimdi birlik ve beraberlik zamanı diyerek başlattığı uygulama ile koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan iş yeri sahipleri ve çalışanlara ücretsiz hizmet verecek.

İşletme sahibi İbrahim Özyurt "Pandemi sürecinde iş yerini kapatmış olan esnaf arkadaşlarımıza destek vermek amacıyla, biz koronavirüs ile mücadele dönemi boyunca ücretsiz hizmet vermek istiyoruz. Edremit bölgemizde iş yerleri kapanan esnaf arkadaşlarımızı davet ediyorum. Ücretsiz hizmet vererek kendilerine bir nebze olsun moral vererek destek olmak istiyorum." dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş
Son dakika haberi | İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Şevket Çoruh Aslı Tandoğan Mustafa Üstündağ
Spor Adem Büyük Samet Aybaba Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:19:40. #1.15#
title