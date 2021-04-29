Son dakika haberi... İsviçre Türk Toplumu merkezinde bomba alarmı verildi

Son dakika haber: İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusunda bomba bulunması sonucu bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusunda bomba bulunması sonucu bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.

İsviçre'nin Zürih kentinin Rümlang bölgesinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasında bomba alarmı verildi. İTT merkez binasının posta kutusunda patlamaya hazır bir bomba bulunmasının ardından güvenlik güçleri, bomba imha ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İTT binasını boşaltan Zürih polisi ise, bölgeyi güvenlik çemberine alarak olay yerine girişleri kapattı.

Öte yandan, bölücü terör örgütü PKK yandaşları son zamanlarda İsviçre'de, Türk işyerlerine ve kuruluşlarına yönelik saldırılar düzenlemiş ve birçok eylemler düzenlemişti. İTT binasında bulunan bombanın ise PKK yandaşları tarafından posta kutusuna yerleştirildiği üzerinde duruluyor. - ZÜRİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı