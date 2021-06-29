Son dakika haberi: İsviçre, Fransa'yı penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi

Son dakika haberleri: EURO 2020 son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 biten maçta İsviçre, Fransa'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

EURO 2020 son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 biten maçta İsviçre, Fransa'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Fransa ile İsviçre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geldi. 15'inci dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Seferovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 52'nci dakikada İsviçre penaltı kazandı. Pavard'ın müdahalesi ile ceza sahası içerisinde Zuber yerde kaldı ve VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Rapallini, beyaz noktayı gösterdi. 55'inci dakikada topu başına geçen Rodriguez'in vuruşunda kaleci Lloris gole izin vermedi. 57'inci dakikada Fransa beraberliği yakaladı. Griezmann'ın pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Mbappe pasını Benzema'ya aktardı. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 59'uncu dakikada Fransa öne geçti. Mbappe ile yaptığı verkaçın ardından cezasahasına giren Griezmann'ın aşırtma vuruşunda kalecinin dokunuşuna rağmen arka direkte topla buluşan Benzema kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1. 75'inci dakikada Fransa, farkı 2'ye çıkardı. Benzema'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu önünde bulan Pogba'nın sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. 81'inci dakikada İsviçre farkı 1'e indirdi. Mbabu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Seferovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2. 90'ıncı dakikada İsviçre beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen İsviçre atağında Xhaka pasını ceza sahası yayı önündeki Gavranovic'e verdi. Bu oyuncunun, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-3. Karşılaşmanın normal süresi 3-3 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

30 dakikalık uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına gidildi. İsviçre kullandığı ilk 5 penaltıyı da gole çevirirken Fransa'da Mbappe ülkesi adına kullandığı 5'inci penaltıdan yararlanamadı. İsviçre, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

İsviçre, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü İspanya ile Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı