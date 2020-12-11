Son dakika haberi! İsviçre'de yeni Kovid-19 kısıtlamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! İsviçre'de yeni Kovid-19 kısıtlamaları

11.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:48
Son dakika haberi! İsviçre'de yeni Kovid-19 kısıtlamaları

Son dakika gündem haberine göre İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 136 vaka tespit edilirken, ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 136 vaka tespit edilirken, ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

26 kantondan oluşan ve nüfusu 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümet ve kantonların aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kaldı. Bunun üzerine Hükümet, Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının düşürülememesi nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi.

Bu gece yarısından itibaren, 22 Ocak'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında, ülke genelinde marketler, mağazalar, restoranlar ve barlar sadece 19.00'a kadar açık kalabilecek.

Daha önce sıkı tedbirlerle vaka sayılarını aşağı çeken bazı kantonlarda ise restoranlar 23.00'e kadar açık olabilecek.

Ülkede, pazar günleri ise sadece eczane, sosyal kurumlar, benzin istasyonları ve kayak alanlarının açık kalmasına izin verilecek.

24 ve 31 Aralık günleri ise tüm bu iş yerlerinin gece saat 01.00'a kadar açık kalabileceği belirtildi.

Ülkede kısıtlamalar kapsamında, sosyal faaliyetler için en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Seyircili tüm organizasyonlar da iptal edildi.

Spor faaliyetlerinin de yine sadece 19.00'a kadar yapılabileceği aktarıldı.

"Yeni önlemlere ihtiyacımız var"

İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, düzenlediği basın toplantısında, "Virüsü kontrol altına alabilmek için yeni önlemler almaya ihtiyacımız var ve bunlar hemen hayata geçirilmeli." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ülkede son 24 saatte 5 bin 136 yeni vaka tespit edildi, 106 kişi yaşamını yitirdi.

İsviçre'de şimdiye kadar toplam 373 bin 831 Kovid-19 vakası kaydedildi, 5 bin 396 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ayrıca, son 28 günde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1,3'ünde Kovid-19 tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Kovid-19, görme engellilerin yaşamına yeni zorluklar getirdi
Son dakika haberi | Kovid-19, görme engellilerin yaşamına yeni zorluklar getirdi
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Son dakika haberi | WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Son dakika haberi | WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Falcao Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İsviçre'de yeni Kovid-19 kısıtlamaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 23:53:14. #1.14#
title