Son dakika haberi | İsveçli turist, kaldığı otel odasının banyosunda ölü bulundu Bir son dakika haberine göre İsveçli turist, kaldığı otel odasının banyosunda ölü bulundu Irak asıllı İşveç vatandaşının cansız bedenini birlikte tatile geldiği kız kardeşi buldu Antalya'da Irak asıllı İşveç vatandaşı turist, kaldığı otel odasının banyosunda ölü bulundu.

İsveçli turist, kaldığı otel odasının banyosunda ölü bulundu

Irak asıllı İşveç vatandaşının cansız bedenini birlikte tatile geldiği kız kardeşi buldu

ANTALYA - Antalya'da Irak asıllı İşveç vatandaşı turist, kaldığı otel odasının banyosunda ölü bulundu. Ölen turistin cansız bedenini birlikte tatile geldiği kız kardeşi buldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta babası ve kız kardeşiyle İsveç'ten Antalya'ya tatile Ali Hussein (30), iddiaya göre akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra kız kardeşi ile birlikte apart otelin 3'üncü katındaki odalarına çıktı. Hussein duş almak için banyoya girerken, odada kız kardeş uykuya daldı. Uyandığında ağabeyini odada göremeyen kız kardeş, banyonun kapısını çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine banyoya giren kız kardeş, ağabeyini yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Hussein'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hussein'in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine otele olay yeri inceleme ekipler sevk edildi.

Savcı incelemesinin ardından Ali Hussein'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA