Son dakika haberi | İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Taliban'ı insan ve kadın haklarına uyması konusunda zorlayacaklarını söyledi

Son dakika haberi... İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Taliban'ı Afganistan'da insan ve kadın haklarına uyması konusunda zorlayacaklarını ve ciddi bir adım görmeleri durumunda Taliban'la temas kurabileceklerini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Taliban'ı Afganistan'da insan ve kadın haklarına uyması konusunda zorlayacaklarını ve ciddi bir adım görmeleri durumunda Taliban'la temas kurabileceklerini söyledi.

Linde, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

"Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile insan hakları ve özellikle kadın haklarına uyulması konusunda Taliban'ı zorlayacağız. Bu yönde ciddi adımlar görürsek Taliban'la temas kurabiliriz." ifadelerini kullanan Linde, Taliban sözcüsünün insan hakları ve kadın hakları konusundaki açıklamalarında birçok söz verdiğini hatırlattı.

Linde, "Bu açıklamalara inanmak için fazla bir neden yok. Önemli olan açıklamaların uygulamaya geçirilmesi. Uygulamaları yakından rakip edeceğiz." dedi.

Öte yandan, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansı (SIDA), internet sayfasında, Afganistan'daki kadın derneklere yapılan yardımlara ilişkin açıklama paylaştı.

Buna göre, SIDA, ülkedeki söz konusu derneklere her yıl 100 milyon dolar para yardımı yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş