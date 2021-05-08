Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz"
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Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz"

Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 'Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz'
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti.

Linde, Twitter hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ve Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinlilere yönelik şiddet kullanmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıkça aktarılan endişeleri paylaşıyorum" ifadelerini kullanan Linde, ABD Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasını da paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD, Harem-i Şerif ve Şeyh Cerrah bölgesi dahil Kudüs'te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, fakat özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir. Buna, cuma günü İsrail askerlerine yapılan saldırı ve buna mukabil Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılar dahildir ve bunları kesin bir şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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