Son dakika haberi... İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Durumun yatışması için İsrail'in özel sorumluluğu var"
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Son dakika haberi... İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Durumun yatışması için İsrail'in özel sorumluluğu var"

Son dakika haberi... İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 'Durumun yatışması için İsrail'in özel sorumluluğu var'
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarının durdurulmasında en büyük sorumluluğun İsrail'e düştüğünü söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarının durdurulmasında en büyük sorumluluğun İsrail'e düştüğünü söyledi.

İsveç haber ajansı TT'ye açıklamada bulunan Linde, Doğu Kudüs'te, işgal edilmiş ve ilhak edilmiş bölgelerde zorunlu tahliyeler ve yıkımların insan hakları hukuku doğrultusunda durdurulması gerektiğini vurguladı.

Linde, "Aksi halde bu durum atmosferi çok gergin bir hale getiriyor ve şiddet olayları artıyor. Durumun yatışması için İsrail'in özel sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

Artan şiddet olaylarını endişe ile takip ettiğini aktaran Linde, "Mescid-i Aksa'nın ve bölgenin statüsüne saygı gösterilmeli. Şiddet önlenmeli, Gazze'den İsrail'e roket saldırıları da derhal durdurulmalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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