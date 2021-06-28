Son dakika haberi... İsveç Başbakanı Löfven görevinden istifa etti
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Son dakika haberi... İsveç Başbakanı Löfven görevinden istifa etti

Son dakika haberi... İsveç Başbakanı Löfven görevinden istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görevinden istifa ettiğini belirterek, İsveç Meclisi Riksdag Sözcüsü Andreas Norlen'dan yeni hükümeti kurmasını istedi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görevinden istifa ettiğini belirterek, İsveç Meclisi Riksdag Sözcüsü Andreas Norlen'dan yeni hükümeti kurmasını istedi. Löfven, "Şimdi Sözcü Norlen, Riksdag'ın hoş görebileceği bir Başbakan önermek için çalışmaya başlayacak" dedi.

Geçtiğimiz hafta İsveç Meclisi Riksdag, İsveç Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in güvensizlik oyunu desteklemiş ve 349 sandalyeli yasama meclisindeki 181 milletvekili, tartışmalı kira reformu nedeniyle Löfven'in görevden alınması yönünde oy kullanmıştı. Riksdag'ın güvensizlik oyunun ardından bugün Löfven'den istifa açıklaması geldi. Başbakan Löfven yaptığı açıklamada, Başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında, erken seçimin İsveç için iyi olmayacağını ve İsveç Meclisi Riksdag Sözcüsü Andreas Norlen'dan yeni bir hükümet kurması için çalışmalara başlamasını istediğini belirten Löfven, "Erken seçim İsveç için en iyisi değil. Şimdi Sözcü Norlen, Riksdag'ın kabul edebileceği bir Başbakan önermek için çalışmalara başlayacak. Hükümet geçici hükümet olarak ülkeyi yönetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Meclis Sözcüsü Norlen'in ise, yeni kabineyi kurabilecek parti liderleriyle görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan, İsveç'te 2014 yılından bu yana Başbakan olarak görev yapan Löfven, güven oylamasıyla istifaya zorlanan ilk İsveç Başbakanı oldu. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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