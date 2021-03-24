Son dakika haberi | İstinat duvarının çökme anı kamerada

Son dakika haberine göre İstinat duvarının çökme anı kamerada Kağıthane'de istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü Duvarın altında kalan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi Kağıthane'de gece saatlerinde sokak üzerindeki bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

İstinat duvarının çökme anı kamerada

Kağıthane'de istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü

Duvarın altında kalan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Kağıthane'de gece saatlerinde sokak üzerindeki bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökme anı güvenlik kameralarına yansırken, altında kalan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Duvarın çöktüğü binadaki vatandaşlar ise panik yaşadı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokak üzerindeki bir binaya ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından sesi duyan vatandaşlar sokağa çıktı. Panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı.

Duvarın çökme anı kamerada

Çökme nedeniyle ise park halindeki servis minibüsü duvarın altında kaldı. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, duvarın çöktüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarı çöküyor. Duvar parçaları servis minibüsünün üstüne düşüyor. Bir süre sonra vatandaşlar dışardaysa çıkıyor.

"Gece gürültüyle çökmüş"

Servis minibüsü kullanılamaz hale gelen Mürsel Atabey, "Gece aracı buraya çekmişler. Şoförün kendisi burada oturuyor. Gece gürültü geliyor. İniyor ve bakınca minibüsün üzerine düştüğünü görüyor. Binada yaşayanlar var. Arabanın durumunu görüyorsunuz. Ölü ve yaralı yok. Binayı boşaltmadılar, tehlike arz ediyor. Geceden bu yana polis ve zabıta ekipleri geldi. Burayı korumaya aldılar. Bu bölgede çökme çok oluyor" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR